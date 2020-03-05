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Путин и Эрдоган начали встречу, а боевики - атаку: Террористы бьют из миномётов по Серакибу - Поддубный
05 марта 2020, 18:35 • 115 • Политика
В Кремле началась встреча Путина и Эрдогана, а в Сирии - новая атака протурецких боевиков. "Как только стартовала встреча Путина и Эрдогана, боевики открыли огонь", - сообщает военкор Поддубный.
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Одновременно с началом переговоров протурецкие боевики в Сирии начали новую атаку на город Серакиб в провинции Идлиб. Об этом из САР сообщает военный репортёр Евгений Поддубный.
По его словам, террористы открыли миномётный огонь аккурат к началу встречи российского и турецкого лидеров. Обстрел ведётся из орудий калибра примерно 120 миллиметров. Журналист уточнил в видеообращении, что мины взрываются в районе трассы Л5, где находится его позиция.
Напомним, что Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе, где турецкая армия поддержала наступление боевиков и понесла серьёзные потери в результате ответного удара с воздуха. Накануне встречи террористы пытались устроить химатаку, но что-то не рассчитали и сами стали жертвами своих химикатов.
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