Путин и Эрдоган начали встречу, а боевики - атаку: Террористы бьют из миномётов по Серакибу - Поддубный

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Одновременно с началом переговоров протурецкие боевики в Сирии начали новую атаку на город Серакиб в провинции Идлиб. Об этом из САР сообщает военный репортёр Евгений Поддубный.

По его словам, террористы открыли миномётный огонь аккурат к началу встречи российского и турецкого лидеров. Обстрел ведётся из орудий калибра примерно 120 миллиметров. Журналист уточнил в видеообращении, что мины взрываются в районе трассы Л5, где находится его позиция.

"Как только стартовала встреча Путина и Эрдогана, боевики открыли огонь по Серакибу. Нас приветствуют)" - написал Поддубный на своём Telegram-канале под опубликованным видео.

Напомним, что Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе, где турецкая армия поддержала наступление боевиков и понесла серьёзные потери в результате ответного удара с воздуха. Накануне встречи террористы пытались устроить химатаку, но что-то не рассчитали и сами стали жертвами своих химикатов.