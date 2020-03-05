Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Украина и США окончательно похоронят "Северный поток - 2": Гидно...
Прибалт не нужен: Россия закрыла торгпредства у незалежников (Руслан Осташко)
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17
Главная / Политика

Путин и Эрдоган начали встречу, а боевики - атаку: Террористы бьют из миномётов по Серакибу - Поддубный

05 марта 2020, 18:35  •  115 • Политика
В Кремле началась встреча Путина и Эрдогана, а в Сирии - новая атака протурецких боевиков. "Как только стартовала встреча Путина и Эрдогана, боевики открыли огонь", - сообщает военкор Поддубный.
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Одновременно с началом переговоров протурецкие боевики в Сирии начали новую атаку на город Серакиб в провинции Идлиб. Об этом из САР сообщает военный репортёр Евгений Поддубный.
По его словам, террористы открыли миномётный огонь аккурат к началу встречи российского и турецкого лидеров. Обстрел ведётся из орудий калибра примерно 120 миллиметров. Журналист уточнил в видеообращении, что мины взрываются в районе трассы Л5, где находится его позиция.
"Как только стартовала встреча Путина и Эрдогана, боевики открыли огонь по Серакибу. Нас приветствуют)" - написал Поддубный на своём Telegram-канале под опубликованным видео.
Напомним, что Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе, где турецкая армия поддержала наступление боевиков и понесла серьёзные потери в результате ответного удара с воздуха. Накануне встречи террористы пытались устроить химатаку, но что-то не рассчитали и сами стали жертвами своих химикатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
05 марта 2020, 02:35
"Идлиб - передовой плацдарм": Асад назвал следующую цель армии Сирии
05 марта 2020, 13:35
"Украина и США окончательно похоронят "Северный поток - 2": Гидность Киева вскрыли простым вопросом
05 марта 2020, 09:35
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
05 марта 2020, 11:35
Таран - бревно: Украинского министра обороны высмеяли в день назначения
05 марта 2020, 00:35
"В полной мере выбить деньги с Египта": Авиаэксперт Антипов дал совет по ситуации с крушением А321 над Синаем
05 марта 2020, 09:35
В России появился "русский Трамп". Политологи делают прогнозы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 февраля 2020, 05:54
Путин наказал Эрдогана в Сирии (Telegram. Обзор)
01 марта 2020, 01:24
Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот
03 марта 2020, 00:35
"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком казино - СМИ
01 марта 2020, 04:39
США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
01 марта 2020, 17:39
"Осквернил память предков": На Украине возненавидели Зеленского за День Победы
03 марта 2020, 07:35
"Нервный джигит" сыграл злую шутку с Эрдоганом: Истинные причины бойни в Идлибе назвал Михеев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.