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Путин и Эрдоган 11 февраля по телефону обсудят ситуацию в Сирии

11 февраля 2020, 16:09  •  92 • Политика

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС планы главы государства Владимира Путина провести 11 февраля телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения ситуации в Сирии.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли во вторник такой разговор.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах Эрдогана провести телефонные переговоры с Путиным по ситуации в Идлибе. При этом он не уточнил, когда может состояться разговор и по чьей инициативе.

Пять турецких военнослужащих погибли 10 февраля в результате обстрела в Идлибе. По заявлению Министерства национальной обороны Турции, интенсивный артиллерийский огонь велся со стороны правительственных войск Сирии.

В этот же день в Анкаре проходили переговоры официальных лиц России и Турции в связи с обострением ситуации в Идлибе. Как отмечали в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

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