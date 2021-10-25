Путин и Джонсон обсудили "не те" отношения России и Великобритании

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые за долгое время поговорили по телефону. Они обсудили "не те" отношения двух стран.

В ходе беседы политики констатировали, что между Великобританией и Россией сохраняются значительные двусторонние трудности, сообщила пресс-служба британского правительства.

"Премьер-министр дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией - не те, которые нам нужны", - сказано в сообщении Даунинг-стрит.

На сайте Кремля отмечается, что телефонный разговор состоялся в преддверии саммита мировых лидеров, который пройдёт в Глазго 1 и 2 ноября. Это мероприятие откроет 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Владимир Путин заверил, что Россия готова по-прежнему следовать международным обязательствам и намерена постепенно сократить "углеродный след".

"Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Джонсон поговорили также об обстановке в Афганистане, иранской ядерной программе, а также урегулировании внутриукраинского конфликта, которое возможно лишь при полном выполнении Минских соглашений.