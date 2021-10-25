Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
Главная / Политика

Путин и Джонсон обсудили "не те" отношения России и Великобритании

25 октября 2021, 20:35  •  243 • Политика
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые за долгое время поговорили по телефону. Они обсудили "не те" отношения двух стран.
В ходе беседы политики констатировали, что между Великобританией и Россией сохраняются значительные двусторонние трудности, сообщила пресс-служба британского правительства.
"Премьер-министр дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией - не те, которые нам нужны", - сказано в сообщении Даунинг-стрит.
На сайте Кремля отмечается, что телефонный разговор состоялся в преддверии саммита мировых лидеров, который пройдёт в Глазго 1 и 2 ноября. Это мероприятие откроет 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Владимир Путин заверил, что Россия готова по-прежнему следовать международным обязательствам и намерена постепенно сократить "углеродный след".
"Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года", - сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Джонсон поговорили также об обстановке в Афганистане, иранской ядерной программе, а также урегулировании внутриукраинского конфликта, которое возможно лишь при полном выполнении Минских соглашений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





243
Источник
Похожие новости
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
25 октября 2021, 13:00
Путин поручил правительству защитить Россию от проблемы ЕС: У кабмина есть ровно неделя
25 октября 2021, 13:00
"Военную хитрость" по-украински наглядно показали очевидцы
25 октября 2021, 08:55
Нужно было слушать русских: Армия Судана взбунтовалась
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русс...
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о пр...
25 октября 2021, 09:30
За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2021, 03:50
Капитан США заочно поспорил со Столтенбергом об Украине: "Путин будет действовать"
23 октября 2021, 15:30
"Обязан хорошо знать": Шойгу резко ответил на выходку министра обороны Германии
23 октября 2021, 17:15
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хорошей новостью?"
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
24 октября 2021, 12:30
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с Путиным
20 октября 2021, 18:40
"Фантастическое" оружие Украины удивило Баранца: "Это уже даже пошло"
24 октября 2021, 09:35
Китай отомстил Западу за свою принцессу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.