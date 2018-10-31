Путин и Додон поспорили о молдавском вине

Президенту Молдавии Игорю Додону в феврале предстоит последний и решительный бой за место под политическим солнцем - выборы в парламент страны. И либо его партия получит большинство, и тогда Додон сможет реально влиять на жизнь Молдавии, либо он так и останется до конца срока фигурой под гнетом оппозиционного ему правительства.

Главный союзник Додона - Россия, курс на которую президент Молдавии взял давно и которой он тоже нужен. За очередным траншем поддержки Владимира Путина Додон и приехал в Москву.

- Считаем Молдову одним из наших приоритетных партнёров на пространстве СНГ, - сразу обозначил весовую категорию Путин и напомнил в первую очередь молдаванам - кому они должны быть благодарны за сделанные послабления в поставках в Россию. - За последнее время, благодаря в том числе вашим личным усилиям, ситуация меняется, открыто значительное количество предприятий винодельческой, плодоовощной продукции, сельхозсырья для поставок на российский рынок.

- По некоторым товарным позициям, конечно, российский рынок для нас составляет 80–90 процентов всего экспорта Молдовы, - подтвердил Додон. - Это яблоки, виноград и так далее. По вину, пока доля ещё маленькая, ещё не успели вернуться.

Он вспомнил и еще одни важный фактор - в России работает более полумиллиона граждан Молдавии, которые ежегодно домой перечисляют более одного миллиарда долларов. И это при том, что население всей Молдавии - три с половиной миллиона человек.

- Россия – наш стратегический партнёр в решении Приднестровской проблемы, - продолжил Додон. - Хочу ещё раз отметить, что российские миротворцы являются гарантом мира на Днестре. Так думает и на левом, и на правом берегу подавляющая часть граждан.

- Что касается винодельческого сырья и вина, поставляемого из Молдовы, – его количество увеличивается, - единственное, с чем не согласился Путин. - Если в прошлом году 14 миллионов литров поставлено, то в первом полугодии этого года – 8,5. То есть по результатам года зафиксируем значительный рост.

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