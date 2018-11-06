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Путин и члены Совбеза встали на защиту Ирана от санкций США

06 ноября 2018, 21:54  •  37 • В мире
Совет безопасности России и президент Владимир Путин обсудили санкции США против Ирана, подчеркнув их незаконный характер.
Совет безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным обсудили ситуацию, сложившуюся после введения США жестких санкций против Ирана. Соответствующее совещание членов Совбеза прошло сегодня в Кремле.
П ее итогам было зафиксировано, что новые санкции носят незаконный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Парламентская газета».
Члены Совбеза также обсудили вопросы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также социально-экономические темы.
«Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединенными Штатами санкций против Ирана. Был акцентирован незаконный характер подобных действий», - сказал Песков.

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