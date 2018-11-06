Путин и члены Совбеза встали на защиту Ирана от санкций США

Совет безопасности России и президент Владимир Путин обсудили санкции США против Ирана, подчеркнув их незаконный характер.

Совет безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным обсудили ситуацию, сложившуюся после введения США жестких санкций против Ирана. Соответствующее совещание членов Совбеза прошло сегодня в Кремле.

П ее итогам было зафиксировано, что новые санкции носят незаконный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Парламентская газета».

Члены Совбеза также обсудили вопросы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также социально-экономические темы.

«Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединенными Штатами санкций против Ирана. Был акцентирован незаконный характер подобных действий», - сказал Песков.