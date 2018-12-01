Путин и чета Трампов неформально встретились на полях саммита G20 – Белый дом

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин провели неформальную беседу на полях саммита G20, который прошел в Аргентине. Об этом рассказала журналистам в субботу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, вчера президент США Дональд Трамп вместе с первой леди провели несколько неофициальных разговоров с мировыми лидерами в ходе ужина. В том числе американская чета пообщалась с президентом Путиным, сообщается в заявлении Сандерс.

Напомним, ранее стало известно, что незадолго перед встречей Путина и Трампа последнего навестили три высокопоставленных американских чиновника, которые отговорили президента США от встречи с российским коллегой.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео объяснил нежелание президента встречаться с Путиным инцидентом в Керченском проливе, в ходе которого российские пограничники были вынуждены жестко задержать украинские суда, нарушившие границу РФ.