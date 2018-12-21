Путин и базар

Две недели ехали, на санях, лесами, скрывались, ближе к Москве бросили лошадей, ночами шли, днем спали в стогах и банях, дошли, прорвались, кинулись в ноги государю, подали челобитную.

«Государь! Не погуби! Засилье! Лютуют! Мочи нет!»

Не выдал! Спас!

Столетия проходят, ничего не меняется.

Дольщики, мусор, лес рубят, мужа убили, бухту загадили, вода в трубах, лекарства не берут, я из Дагестана, реабилитируйте их срочно, как это вы ничего про это не слышали?!

Большая пресс-конференция Владимира Путина как вода. Льется, перетекает, куда возможно. Все, что на запрещено, то разрешено.

Не выбежал из-за стойки Песков, не посмотрел страшно — можно!

Если перед началом попросили громко не кричать и плакатами не махать, стало быть не особо громко кричать можно, да?

Чтоб я так уверенно в себе говорил в баре официанту «Повторите!», как вчера обиженный «Газпромом» мужчина президенту кричал «Сюда посмотрите!»

- Мы представляем «Министерство идей»! Вам помощь не нужна?

Мне такие по три раза в день на мобильный звонят, но что они делают на пресс-конференции президента страны?

Это же пресс-конференция, здесь вопросы задают, так устроено. Почему вы все пришли с жалобами? Почему Путин должен знать про то, что в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский?

Рыбаки, обманутые дольщики, активисты всех мастей, добровольные помощники ГАИ. Переодеться журналистом отличный путь к успеху, но...

Кто вообще все эти люди? Эти 1702 журналиста, приехавших на пресс-конференцию? Зачем 1702, если вопросы задаст только 60? Сколько потратили на их поездку в Москву со всех уголков страны, на билеты, отели, суточные расходы их редакции? Те самые, у которых часто не хватает денег на командировку в соседний район? А тут - потратились, что бы их журналисты вот так посидели, покричали и… не задали ни одного вопроса?

Может, не гнать рекорды в 1702 журналиста? Может, хватит и 702? Все равно выступит только 60 и разницы никто не заметит!

А почему каждый второй не может сформулировать вопрос быстрее, чем за семь минут? Если он Путину так вопрос задает, что все умирают на третьей фразе, что же он у себя дома творит, этот титан?

Кремль многократно подчеркивал, что нет ограничений. Всех аккредитовывают. ЦМТ резиновый. Стульев в стране хватает.

Изнанка демократии в четырехчасовом прямом эфире.

Вместо разговора журналистов с президентом получили ползала случайных людей, приехавших с целью покрасоваться на фоне Путина.

Даже если лично Путин просит не кричать или все придется закончить.

Что такого нечеловечески важного ты хочешь спросить у Путина, что теряешь ради этого человеческий облик?

Инопланетяне нападут в ночь на 1 января? Лекарство от рака изобретено?

И почему тогда забываешь свой вопрос, когда дали микрофон?

А и поделать ничего нельзя. Как выбирать, где селекция, кто отделяет чистых от нечистых?

Нет механизма, кроме уменьшения количества стульев, а стульев в стране хватает пока.

Через год снова потянутся, на санях, лесами, ночами, в Кремль, к государю, он не выдаст.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

ВМЕСТО P.S.

Скоро соленые огурцы приносить начнут

Дина Карпицкая, журналист «Комсомолки» на своей странице в Фейсбук, после просмотра Большой пресс-конференции по телевизору:

«Пришла мысль в голову, что скоро уважаемые коллеги на пресс-конференцию с Путиным будут приносить банки с солеными огурцами, вареньем, сушки и баранки, поделки из арбузных косточек. А еще детей приводить, чтобы стихи рассказывали. Как на "Поле Чудес", короче...»

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

КАК ЭТО БЫЛО

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Наш сайт вел прямую онлайн-трансляцию (подробности)

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