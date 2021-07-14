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Путин и Байден встретятся на саммите АТЭС, чтобы обсудить борьбу с COVID
14 июля 2021, 22:50 • 67 • Политика
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден вновь встретятся в июле во время проведения саммита АТЭС. Лидеры стран обсудят борьбу с COVID-19 и развитие экономики.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдёт 16 июля в онлайн-формате. Председателем конференции станет Новая Зеландия, передаёт ТАСС.
Участники встречи намерены обсудить борьбу с продолжающейся эпидемией коронавируса, меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии, а также развитие экономики.
Американская сторона уже подтвердила намерение Байдена принять участие в мероприятии.
Напомним, что 16 июня Путин и Байден провели двустороннюю встречу в Женеве. Политики обсудили вопрос возвращения послов, укрепление глобальной безопасности, обеспечение кибербезопасности и так называемые красные линии.
В целом встреча ознаменовала некоторое потепление в двусторонних отношениях. К тому же, власти США перестали списывать на русских каждую хакерскую атаку и отказались от новых санкций против "Северного потока - 2"
Западные СМИ трактовали политику Байдена как проявление слабости. Многие зарубежные медиа обвинили президента США в том, что тот провалил переговоры и сдался Путину только на том основании, что Байден во время встречи не выдвигал никаких ультиматумов.
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