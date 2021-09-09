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Путин и Байден снова могут встретиться в октябре - источник
09 сентября 2021, 11:45 • 178 • Политика
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден могут снова встретиться в октябре, сообщает информированный источник в дипломатических кругах Соединённых Штатов.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы обеспечения глобальной безопасности, контроля над вооружением, кибербезопасности, а также коснутся отдельных регионов - Украины, Афганистана и Ближнего Востока, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Отметим, что Путин и Байден уже встречались в июне в Женеве. Они также обсудили контроль над вооружением, стратегическую безопасность и ситуацию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский просил Байдена о встрече сразу после его саммита с Путиным, однако принять главу украинского государства хозяин Белого дома смог только в первых числах сентября. В ходе своей поездки Зеленский смог выпросить у американских партнёров деньги на военную помощь, однако в целом встреча прошла практически незамеченной.
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