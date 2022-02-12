Путин и Байден проведут телефонный разговор 12 февраля

Президент России Владимир Путин и его лидер США Джо Байден в субботу, 12 февраля, проведут телефонный разговор. Переговоры состоятся по письменному запросу американской стороны, о чем сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в этот день AFP, со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор со своим российским коллегой 12 февраля. Беседа, как ожидается, состоится около полудня по парижскому времени (14:00 мск).

11 февраля Джо Байден, Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили ситуацию вокруг Украины. в Правительстве Германии отметили, что союзники полны решимости вместе ввести быстрые и основательные санкции против России в случае нарушения суверенитета Украины, а все дипломатические усилия нацелены на то, чтобы склонить Москву к деэскалации.

Тем же днем министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация на европейском континенте становится всё более напряженной, и не Россия виновата в этом. Он обратил внимание на то, что западные страны могут внести вклад в снижение напряженности в Европе, для этого они должны прекратить поставки оружия на Украину.

В США и ряде стран Европы также выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает. По мнению российской стороны, такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Как подчеркивал 28 января глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему российской угрозы вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.