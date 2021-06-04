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Путин и Байден поговорят тет-а-тет "без часов"
04 июня 2021, 13:50 • 132 • Политика
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о формате предстоящей встречи главы государства с президентом США Джо Байденом.
Саммит Россия - США будет длиться столько, сколько Путин и Байден посчитают нужным. Никакого жёсткого графика встречи не предусмотрено. Кроме того, по традиции Владимир Путин проведет пресс-подход по итогам встречи с президентом США. На площадке ПМЭФ-21 Дмитрий Песков сообщил, что эта часть мероприятия может пройти в "допандемийном" формате, но с соблюдением необходимой дистанции.
По формату саммита стало известно, что общение президентов пройдёт в режиме тет-а-тет. Однако существует возможность, что главы государств поговорят и с делегациями стран-участниц саммита.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.
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