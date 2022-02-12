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Путин и Байден поговорили начистоту: Хватило на час

12 февраля 2022, 21:50  •  446 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры обменялись мнениями напрямую.
Около часа, если судить по времени начала и окончания телефонной беседы президентов России и США, понадобилось Владимиру Путину и Джо Байдену, чтобы совершить "прямой обмен мнениями". Проще говоря, пообщаться начистоту.
По предварительной информации, речь между лидерами шла о якобы наращивании наших войск на границе с Украиной. Однако официально пока информация не раскрывается. В Белом доме только уточнили, что разговор президентов состоялся "по защищённой связи".
К слову, ранее Владимир Путин переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Беседа продлилась один час сорок минут, что почти вдвое дольше, чем заняла беседа с главой Белого дома.

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