Путин и Байден один на один. Президент США сменил тон после угроз

Детали переговоров Путина и Байдена представил Юрий Ушаков. Оказалось, после угроз санкциями, озвучиваемых публично, Джо Байден сменил тон до приемлемого...

Помощник президента России Юрий Ушаков продолжил подводить итоги переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча президентов России и США в видеоформате состоялась накануне, беседа продолжалась более двух часов и, как отмечали ранее в Белом доме, не обошлось без жёстких формулировок. Что это были за формулировки? В том числе, об этом говорит Юрий Ушаков.

Русские детали

Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Джо Байдену, что санкции в отношении нашей страны не дают положительного эффекта, в том числе, для Америки. таким был ответ на угрозы Джо Байдена:

Президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции - вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают.

Чтобы иллюстрировать провальную политику США, Владимир Путин привёл некий "очень точный пример", однако раскрывать суть иллюстрации Ушаков не стал. Лишь сообщил о факте и добавил, что сказанное было "доступно для понимания Байдена". По крайней мере, сам Юрий Ушаков полагает, что президент США пример понял.

Угрозы Джо Байдена касались вероятного введения санкций в отношении России в экономической, политической и финансовой сферах, добавил Ушаков, отвечая на уточняющий вопрос:

Непонятно, за что вводить эти санкции, за что? - продолжил Ушаков. - Наш президент так и сказал (Байдену - ред.), что вас волнует нечто, что нам непонятно, а нас волнует то, что нам понятно.

Теперь остаётся дождаться того, как прошедший разговор будет реализован в конкретные действия и шаги. Говорить о деэскалации в отношении России и США после беседы пока рано. Кстати, Юрий Ушаков дал понять, что при личной беседе Джо Байден изменил тон общения. Если раньше о санкциях говорили громогласно и угрожающе, чуть ли не ультимативно, то теперь была избрана "достаточно приемлемая форма, которая достойна президентского уровня".

Версия Белого дома

На протяжении всего саммита Белый дом воздерживался от комментариев и даже не публиковал фотографии переговоров. Когда беседа закончилась, выдали короткий комментарий. А после опубликовали подробный пресс-релиз, где можно выделить несколько тезисов американской стороны. Расскажем коротко:

США не считают, что Россия решила напасть на Украину.

Байден сказал Путину, что в случае эскалации на Украине США укрепят восточный флаг НАТО.

США готовы положительно ответить на запросы стран Балтии, Румынии и Польши о военной помощи в случае эскалации на Украине.

Белый дом готовит "активные, ясные" ответы на возможную российскую эскалацию по Украине, США ежедневно поддерживают контакт с ЕС по возможным санкциям.

США ожидают, что "Северный поток 2" будет остановлен, если Россия вторгнется на Украину, это рычаг давления.

США рассматривают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы с последствиями для бизнеса и населения.

Байден не давал Путину обязательств, что Украина останется вне НАТО, и заявил, что никто не вправе диктовать НАТО, кого не следует принимать в альянс.

США считают, что для деэскалации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенности США, НАТО и России.

За довольно жёсткими формулировками скрывается нечто важное: во-первых, Украине снова не дают никаких гарантий, а говорят лишь о возможностях. Во-вторых, США расписались в несостоятельности всех "карт нападения Путина" на Киев. В-третьих, отключить "Северный поток" просто так не получится, а обострения в Донбассе, действительно, используются Штатами для постоянного возвращения к вопросу отказа от проекта.