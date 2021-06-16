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Путин и Байден не стали ничего делить: Саммит привёл к заявлению по стратегической стабильности
16 июня 2021, 20:10 • 97 • Политика
По итогам саммита в Женеве президенты России и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Владимир Путин объяснил, что у обеих сторон есть понимание "красных линий", однако они с Байденом не стали ничего делить.
Президент России в ходе пресс-конференции после завершения переговоров рассказал, что в целом есть понимание, о чём ведут речь американские коллеги и партнёры. И когда Кремль говорит о "красных линиях", в Белом доме тоже всё понимают.
"Должен вам сказать откровенно: вот так далеко и понятно расставлять акценты и что-то делить, до этого мы, конечно, не дошли", - произнёс Владимир Путин.
Он отметил, что появилась договорённость сотрудничать по вопросам кибербезопасности, стратегической стабильности, работе в Арктике и ряду других направлений. Будут проводиться консультации, затем обсуждения и, вероятно, договорённости.
Так, тему стратегической стабильности и контроля над вооружениями начнут обсуждать в формате межведомственных консультаций. Владимир Путин и Джо Байден договорились, что заниматься этим будут Министерство иностранных дел России и Госдепартамент США.
"Коллеги на рабочем уровне определятся с составом делегаций и местом работы, и с периодичностью этих встреч", - рассказал Путин.
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