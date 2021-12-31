Путин и Байден начали переговоры: версии Белого дома и Bloomberg

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена начались. О беседе сообщили в Белом доме, о чём сообщают Bloomberg.

Финальные в этом году переговоры Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 23:30 четверга, 30 декабря. Пусть с некоторым опозданием, но Белый дом сообщил, что беседа стартовала в 23:35.

Как сообщалось ранее, телефонный звонок заказал президент Владимир Путин, чтобы сверить часы перед большими русско-американскими переговорами, которые состоятся сразу после наших новогодних каникул. На этой большой встрече хотят обсудить ультиматум России для НАТО, где выдвинуто требование предоставить юридические гарантии нерасширения на восток. Сегодня же Владимир Путин планировал обсудить ряд важных вопросов, в том числе ситуацию на Украине и двусторонние переговоры по безопасности.

К этой минуте переговоры продолжаются почти полчаса. С расширенными официальными заявлениями стороны пока не выступали.