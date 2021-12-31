Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмири...
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Главная / Политика

Путин и Байден начали переговоры: версии Белого дома и Bloomberg

31 декабря 2021, 00:40  •  91 • Политика
Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена начались. О беседе сообщили в Белом доме, о чём сообщают Bloomberg.
Финальные в этом году переговоры Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 23:30 четверга, 30 декабря. Пусть с некоторым опозданием, но Белый дом сообщил, что беседа стартовала в 23:35.
Как сообщалось ранее, телефонный звонок заказал президент Владимир Путин, чтобы сверить часы перед большими русско-американскими переговорами, которые состоятся сразу после наших новогодних каникул. На этой большой встрече хотят обсудить ультиматум России для НАТО, где выдвинуто требование предоставить юридические гарантии нерасширения на восток. Сегодня же Владимир Путин планировал обсудить ряд важных вопросов, в том числе ситуацию на Украине и двусторонние переговоры по безопасности.
К этой минуте переговоры продолжаются почти полчаса. С расширенными официальными заявлениями стороны пока не выступали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



91
Источник
Похожие новости
30 декабря 2021, 21:10
Эстония хочет вооружить Украину против России, но мешает один нюанс
30 декабря 2021, 21:10
Делягин уличил Голикову в промахе с QR-кодами: "Врёт, как Навальный"
30 декабря 2021, 22:55
Экс-посол США "сгорел" на работе: Макфол дважды написал одно и то же про "коварного" Путина
30 декабря 2021, 22:55
Байден в разговоре с Путиным напомнит о трёх вещах
30 декабря 2021, 22:55
На Украине готовят новые санкции: Под прицелом строители Крымского моста
30 декабря 2021, 22:55
По сценарию Запада третья мировая война начнётся в интернет-пространстве - Daily Mail
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 декабря 2021, 22:55
Экс-посол США "сгорел" на работе: Макфол дважды написал одно и то же про &q...
30 декабря 2021, 22:55
Байден в разговоре с Путиным напомнит о трёх вещах
30 декабря 2021, 22:55
На Украине готовят новые санкции: Под прицелом строители Крымского моста
30 декабря 2021, 22:55
По сценарию Запада третья мировая война начнётся в интернет-пространстве - Daily Mail
30 декабря 2021, 22:50
«За счёт своевременной вакцинации»: оперштаб поручил регионам РФ обеспечить уровень к...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
26 декабря 2021, 18:00
Песков рассмеялся на вопрос о визите Зеленского
28 декабря 2021, 17:50
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб только начинается"
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
25 декабря 2021, 19:15
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
25 декабря 2021, 09:20
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.