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Путин и Байден могут пообщаться ещё раз до Нового года. В Кремле дали надежду
22 декабря 2021, 13:40 • 101 • Политика
Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден могут провести ещё одни переговоры до Нового года. Такую возможность не исключили в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Байден могут провести переговоры до конца года.
На данный момент чётких договорённостей о беседе президентов нет, заключил Песков.
Путин ранее заявил, что ему надоели манипуляции США положениями международного права. Глава государства высказался достаточно резко. По его словам, Вашингтон легко выходит из любых соглашений, которые перестают быть интересными для Америки.
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