Путин и Байден могут пообщаться ещё раз до Нового года. В Кремле дали надежду

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден могут провести ещё одни переговоры до Нового года. Такую возможность не исключили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Байден могут провести переговоры до конца года.

Это при необходимости согласовывается достаточно быстро, — уточнил представитель Кремля.

На данный момент чётких договорённостей о беседе президентов нет, заключил Песков.