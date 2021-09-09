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Путин и Байден готовят новый саммит - СМИ

09 сентября 2021, 11:45  •  182 • Политика
Фото: Anita Kumar - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Переговоры планируется провести уже в октябре 2021 года
Кремль и Белый дом готовятся к новой встрече лидеров. Об этом украинскому изданию "Страна" сообщил дипломатический источник в Вашингтоне.
Отмечается, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться совсем скоро, осенью, возможно даже уже в октябре текущего года. 
В повестке дня – широкий круг вопросов: "Стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, Украина, Афганистан и Центральная Азия, Ближний Восток", – приводит издание слова дипломата. Где может пройти встреча, не уточняется.
Путин и Байден ранее встречались на двусторонних переговорах в Женеве в июне 2021 года.
1 сентября в Вашингтон летал президент Украины Владимир Зеленский. После его встречи с Байденом пошли разговоры, что теперь он готовится и к переговорам с  Путиным. Но в Москве ответили, что пока не видят проявлений соответствующей "политической воли" со стороны Киева.

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