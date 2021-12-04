Путин и Байден готовы к беседе: 72 часа до видеоконференции 

Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря, сообщил Белый дом. Кремль подтвердил.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден согласовали дату переговоров. Беседа состоится во вторник, 7 декабря, - это будет звонок по защищённой связи, сообщили журналисты Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Подтвердил факт предстоящих переговоров и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По всей видимости, увидеть часть беседы сможем и мы в режиме видеоконференции. Таким образом, до начала переговоров остаётся 72 часа.

В Белом доме сообщили, что Джо Байден хотел бы поговорить с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины, а также обсудить широкий спектр других вопросов. Помощник президента России Юрий Ушаков подтверждал, что на повестке есть "украинский вопрос", а также "диалог по стратегической безопасности". Кроме того, Россия готова обсудить юридические договорённости по исключению дальнейшего продвижения североатлантического альянса НАТО на восток.