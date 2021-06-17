Путин и Байден договорились в Женеве о возвращении послов, обсудили Украину, кибератаки, оппозицию и контроль вооружений

Накануне, 16 июня, в швейцарской Женеве состоялась первая встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Стороны пришли к договоренности о возвращении послов в Москву и Вашингтон, коснулись ситуации в Белоруссии и на Украине, а также выразили готовность продолжить работу по кибербезопасности.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве на вилле La Grange. В преддверии важного события локацию обнесли колючей проволокой, а в городе работали усиленные наряды полиции. Путин прибыл в Женеву к началу саммита, Байден прилетел днем ранее, остановившись в отеле «Интерконтиненталь». Российский лидер прибыл к месту проведения переговоров первым, его коллега из США появился спустя 15 минут.

Путин обратился к Байдену со словами благодарности за проявленную американским президентом инициативу встретиться лично. Байден, в свою очередь, отметил, что «всегда лучше встречаться лицом к лицу». Учитывая внешнеполитическую обстановку, это вполне справедливо: России и США есть что обсудить, и спектр этих вопросов очень широк, а отношения между Москвой и Вашингтоном оставляют желать лучшего. Как констатировал Путин за четыре дня до саммита, за последние несколько лет «они опустились до низшей точки». Байден согласился с такой оценкой, указав, что именно этим и обусловлена встреча глав государств.

Кстати, журналисты, освещавшие событие, разглядели на кадрах с саммита тайное послание. Встреча началась в библиотеке, где представлены ценнейшие книжные экземпляры, и оказалось, что книги в шкафу за спиной Байдена образуют надпись «I lie» (Я лгу).

Путин и Байден во время саммита в Женеве Источник: kremlin.ru

Предметно и конкретно

Саммит длился в общей сложности почти четыре часа – сначала в узком составе, потом в расширенном. Помимо глав государств, в нем участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен и другие члены российской и американской делегации. По ее итогам Путин и Байден выступили на отдельных пресс-конференциях – от совместного мероприятия для СМИ в Белом доме решили отказаться, чтобы Байден не повторил фиаско своего предшественника Дональда Трампа.

Первым перед журналистами выступил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в ходе переговоров не было никакой враждебности, и присутствовал настрой договориться. Но, тем не менее, Байден воздержался от приглашения Путина в Вашингтон и не получил такого приглашения от российского лидера – для этого, по словам президента РФ, «должны созреть условия». В целом же, по оценке Путина, встреча получилась предметной и конкретной.

Байден также дал итогам саммита положительную оценку, назвав общий тон встречи «хорошим и позитивным». После переговоров, как считает американский президент, у Москвы и Вашингтона появилась база для работы и выстраивания дальнейших отношений, а главы государств прояснили все противоречия, существовавшие в их взглядах. Следующие полгода должны показать, удался ли перезапуск российско-американских отношений, но, как бы там ни было, перспективы для этого имеются.

Навстречу дипломатии

Путин и Байден пришли к договоренности о возвращении послов и других сотрудников посольств в Вашингтон и Москву и о возобновлении работы дипломатических миссий. Точная дата пока не определена, но это вопрос технического характера – гораздо важнее, что уже сейчас достигнуто соответствующее соглашение.

Не стоит забывать о том, что с момента вступления Байдена в должность президента США стороны выслали по десять дипломатических работников и отозвали послов. Россия включила США в перечень недружественных стран и запретила посольству нанимать россиян на работу, что привело к сокращению его штата на 75% и затруднению в получении иммиграционных виз.

Возвращение послов – важный шаг, однако говорить о возвращении доверия между Москвой и Вашингтоном все еще рано. Путин, комментируя этот момент, вспомнил цитату Льва Толстого: «Нет в жизни счастья, лишь зарница его», а потом заметил, что и сейчас речь идет лишь о «зарнице» доверия. Байден, в свою очередь, заявил, что американская повестка направлена не против России, а на благо граждан США и отстаивание интересов Вашингтона.

Контроль над вооружениями и кибербезопасность

По итогам переговоров Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности и пришли к договоренности вести двусторонний диалог по вопросу контроля над вооружениями. Они обратили внимание, что в ядерной войне не бывает победителей. Путин указал, что США понимают российскую сторону, когда речь заходит о «красных линиях», но до подробной расстановки акцентов дело пока не дошло. Байден же высказал мнение, что его российский коллега едва ли хочет новой «холодной войны».

Стороны также планируют продолжить работу, направленную на усиление кибербезопасности. Вашингтон периодически подвергается кибератакам, возлагая ответственность за них на российские власти. Путин пообещал начать консультации по этой проблеме, указав, что здесь «есть над чем работать». Также российский лидер привел статистику, основывающуюся на данных американских источников. В соответствии с ней, большинство кибератак в мире осуществляется из США, на втором месте по этому показателю находится Канада.

США, по словам Байдена, намерены предложить России перечень из 16 ключевых секторов инфраструктуры, которые необходимо особенно серьезно защищать от взломов. Москва и Вашингтон договорились вместе действовать над установлением безопасности в этой сфере.

Внешнеполитическая повестка

В процессе саммита его участники затронули и вопросы, связанные с внешней политикой, уделив внимание, в том числе, странам постсоветского пространства. Путин отметил, что вопросы, связанные с Украиной и ее предполагаемым вступлением в НАТО, затрагивались вскользь, поскольку, по его словам, обсуждать здесь нечего. Москва имеет здесь лишь одно обязательство: речь идет о реализации Минских соглашений по Донбассу, но это возможно лишь в том случае, если к данному шагу готов Киев. Байден, в свою очередь, заявил, что обозначил Путину приверженность Вашингтона «суверенитету и территориальной целостности Украины».

Еще одной темой стала ситуация в Белоруссии: американская сторона расценивает действия властей этой страны как угрозу коллективной безопасности Запада. Путин, как отметил Байден, не спорил с ним по этому поводу, но обратил внимание на необходимость рассматривать происходящее с разных точек зрения.

Также Путин и Байден договорились совместными усилиями поддерживать безопасность в Сирии и Афганистане и обсудили вопрос со сдерживанием Ирана с целью недопущения появления в стране ядерного оружия.

Оппозиция и права человека

У обоих глав государств поинтересовались, обсуждались ли в ходе саммита проблемы, связанные с оппозицией и правами человека. Путин рассказал, что в переговорах с Байденом действительно поднималась тема иноагентов и вопросы о нарушении прав человека в России, поэтому он вынужден был напомнить собеседнику об эпизодах нарушений со стороны властей США – например, о людях, застреленных на улицах, гибели мирных жителей при бомбардировках в Афганистане и секретных тюрьмах ЦРУ, где заключенные подвергаются пыткам.

Что касается Байдена, президент США, по его словам, дал понять, что если оппозиционный российский политик Алексей Навальный умрет в тюрьме, это повлечет серьезные последствия для России.

Байден также посчитал неуместным сравнение судебного преследования оппозиционеров в России и судов над участниками штурма Капитолия в США, которое привел Путин, посчитавший это сопоставимыми ситуациями. Президент США заявил, что нельзя отождествлять преследование по закону реальных преступников и ситуацию с оппозицией в России.

После саммита стало известно, что Москва и Вашингтон могут пойти друг другу навстречу в вопросе о российских и американских заключенных в тюрьмах США и России соответственно. Это значит, что можно надеяться на подвижки в делах отбывающего наказание за контрабанду наркотиков летчика Константина Ярошенко, осужденного за незаконную торговлю оружием Виктора Бута, а также американцев Пола Уилана, признанного виновным в шпионаже, напавшего на полицейского Тревора Рида и международного инвестора Майкла Калви.