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Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года
31 декабря 2021, 05:20 • 214 • Политика
Президенты России и США — Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров договорились продолжить диалог в новом году, сообщил по итогам беседы двух лидеров помощник главы государства Юрий Ушаков 31 декабря.
«Разговор был деловой, содержательный, и президенты договорились продолжить диалог после Нового года. Они условились поддерживать телефонный контакт и контакт с соответствующими помощниками двух администраций. Беседа была конструктивной и стала хорошим фоном для переговоров в Женеве 10 января», — отметил он.
Дипломат добавил, что пока сложно сказать, насколько стороны приблизились к компромиссам.
«Переговорный процесс означает, что мы будем учитывать соображения Запада. Но главное не компромисс, а обеспечение гарантий безопасности, в которых мы остро нуждаемся», — подчеркнул Ушаков.
Ранее Ушаков рассказал, что Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности так же, как это делала бы любая другая страна, в том числе США. Он добавил, если переговоры по гарантиям пройдут успешно, это приведет к нормализации или улучшению двусторонних отношений.
Cостоявшиеся телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия—США переговоров в начале декабря.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
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