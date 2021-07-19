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Путин и Алиев "сверят часы" в Москве

19 июля 2021, 16:35  •  52 • Политика
Президент России Владимир Путин встретится с главой Азербайджана 20 июля. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, это будет рабочая встреча, "сверка часов".
Президент России Владимир Путин 20 июля в Москве проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Рабочая встреча будет посвящена обсуждению договорённостей по Карабаху.
Пресс-секретарь президента назвал встречу "сверкой часов".
"Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество", - передаёт информацию Кремля агентство ТАСС.

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