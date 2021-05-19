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Путин и Алиев обсудили посредничество России

19 мая 2021, 20:10  •  38 • Политика
Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили в ходе телефонного разговора посредничество России в вопросе Нагорного Карабаха и отношений между Азербайджаном и Арменией. Они затронули также и тему углубления сотрудничества.
Президенты России и Азербайджана говорили о ситуации в Нагорном Карабахе. Они сошлись во мнении, что стабильность и безопасность в регионе необходимо обеспечивать только согласно букве и духу трёхсторонних заявлений, которые были подписаны 9 ноября прошлого года и 11 января этого.
В телефонном разговоре был упомянут недавний инцидент на азербайджано-армянской границе. Главы государств считают, что только политико-дипломатические методы помогут урегулировать ситуацию. Россия продолжит оставаться посредником, а также будет и впредь оказывать консультативное содействие в отношениях между Азербайджаном и Арменией.
Владимир Путин и Ильхам Алиев обменялись мнениями по ключевым аспектам повестки дня, затрагивающим обе страны. Азербайджанский лидер поблагодарил президента России за поставки русских вакцин от COVID-19. Обе стороны признались: они заинтересованы в том, чтобы углублять взаимовыгодное сотрудничество. Над этим будут работать правительства, профильные ведомства и министерства, сообщила пресс-служба Кремля.

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