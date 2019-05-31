Путин и Абэ встретятся 29 июня на полях саммита G20 в Осаке

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу 29 июня на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

"Сверили часы по вопросам развития наших отношений во всех областях в рамках подготовки очередной встречи Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке 29 июня", - сказал он.

По словам Лаврова, в рамках подготовки к встрече лидеров министры иностранных дел и обороны России и Японии формате "два плюс два" в четверг также подробно обсудили урегулирование конфликтов и развитие внешнеполитического сотрудничества.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.