Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
Главная / Политика

Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт

19 сентября 2020, 16:15  •  334 • Политика
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Слова лидера услышат во всем мире
Участие президента в 75-ой сессии Генасамблеи ООН будет крайне важным, поскольку встреча будет, вероятно, в первую очередь связана с годовщиной победы во Второй мировой войне. И не смотря на то, что сменилось уже несколько поколений с тех времен, тема не перестает быть актуальной, считает политолог Наталья Елисеева.
Не менее важной темой будет и ситуация на международной политической арене. В связи с обострением отношений с Западом из-за ситуации с Алексеем Навальным, за тем, что скажет Владимир Путин будут пристально наблюдать.
"Полагаю, в этом году будет жесткая подача",
– приводит ее слова телеканал "360".
Она напомнила, что речь Путина может стать решающей в определении всей международной политики России. В пример она привела заявление президента в Мюнхене в 2007 году, а также валадайскую речь в 2014.
Елисеева отмечает, что для российского лидера это отличная возможность сделать заявление, которое будет услышано в любом уголке мира, поскольку, по обыкновению, слова Владимира Путина растаскивают на цитаты все мировые СМИ сразу после выступления.
Ранее Владимир Познер тоже вспомнил про слова президента на встрече в Мюнхене в 2007. Журналист считает, что его позиция стала основной причиной, почему сейчас Запад использует любой предлог, чтобы наказать Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



334
Источник
Похожие новости
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 02:30
Навальный не может нормально ходить и разговаривать: Источник рассказал, что происходит в "Шарите"
19 сентября 2020, 04:20
Американские гаубицы уничтожили "русскую" ракету на подлёте: В США похвастались видео перехвата
19 сентября 2020, 10:45
Украина испугалась заморозки "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Ф...
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленн...
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 02:30
Навальный не может нормально ходить и разговаривать: Источник рассказал, что происход...
19 сентября 2020, 02:30
Автобусы с русскими туристами не смогли разъехаться на горной дороге в Турции. Один у...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2020, 17:20
"Под "кукловодами" горит земля": Над "бутылочкой Навального" торчат "уши". И это не США
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
13 сентября 2020, 17:15
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
15 сентября 2020, 21:30
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
18 сентября 2020, 17:20
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киеве
17 сентября 2020, 11:05
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
12 сентября 2020, 22:55
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской по Варшаве возмутил народ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.