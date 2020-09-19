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Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
19 сентября 2020, 16:15 • 334 • Политика
Слова лидера услышат во всем мире
Участие президента в 75-ой сессии Генасамблеи ООН будет крайне важным, поскольку встреча будет, вероятно, в первую очередь связана с годовщиной победы во Второй мировой войне. И не смотря на то, что сменилось уже несколько поколений с тех времен, тема не перестает быть актуальной, считает политолог Наталья Елисеева.
Не менее важной темой будет и ситуация на международной политической арене. В связи с обострением отношений с Западом из-за ситуации с Алексеем Навальным, за тем, что скажет Владимир Путин будут пристально наблюдать.
"Полагаю, в этом году будет жесткая подача",
– приводит ее слова телеканал "360".
Она напомнила, что речь Путина может стать решающей в определении всей международной политики России. В пример она привела заявление президента в Мюнхене в 2007 году, а также валадайскую речь в 2014.
Елисеева отмечает, что для российского лидера это отличная возможность сделать заявление, которое будет услышано в любом уголке мира, поскольку, по обыкновению, слова Владимира Путина растаскивают на цитаты все мировые СМИ сразу после выступления.
Ранее Владимир Познер тоже вспомнил про слова президента на встрече в Мюнхене в 2007. Журналист считает, что его позиция стала основной причиной, почему сейчас Запад использует любой предлог, чтобы наказать Россию.
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