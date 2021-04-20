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Путин готовит "сюрприз": Чего боится элита перед посланием президента?
20 апреля 2021, 11:05 • 205 • Политика
В преддверии завтрашнего послания президента элита явно притихла в испуге: не исключено, что Путин готовит чиновникам не самый приятный "сюрприз". Политический обозреватель Андрей Перла намекнул на вероятность новых отставок.
Недавняя речь президента России на совещании, в которой Путин раскритиковал плохое выполнение его поручений, стала своего рода преамбулой к его посланию Федеральному Собранию. "Чиновникам придётся ответить главе государства, что помешало и мешает до сих пор выполнять его указы и поручения", - считает политический обозреватель Царьграда Андрей Перла.
В эфире программы "Интервью" с Олесей Лосевой он отметил, что система "с большим трудом" выполняет указы и поручения президента, касающиеся социальной сферы и тех людей, которые и являются главной опорой государства. "Ведь именно на них, на бюджетниках, и держится вся политическая система", - добавил Перла.
Не исключено, что результатом послания президента станет продолжение "губернаторопада", предположил эксперт. "И что бы ни говорили мои коллеги, начинается он не в тех регионах, которые казались наиболее угрожаемыми с точки зрения сохранности губернаторов", - отметил он.
С тем, что губернаторам и даже их врио стоит "напрячься", согласен и экономист Василий Колташов. Он также высказал своё мнение в беседе с Олесей Лосевой, заявив, что у многих глав регионов есть соблазн продолжить взаимодействие со старой местной бюрократией, думая о своей личной выгоде. А на самом же деле им нужно ломать там и отношения, и правила игры.
- заявил Колташов.
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