Путин готовит "августовский сюрприз"? CNBC делает громкое заявление для Запада

Путин готовит Западу "сюрприз" в августе, уверены аналитики CNBC. Они указывают на то, что США сейчас находятся в наиболее уязвимом состоянии. В данный момент их больше всего беспокоят внутренние проблемы: эпидемия коронавируса, готовящиеся президентские выборы, беспорядки на расовой почве и ухудшение отношений с европейскими партнёрами. "Сюрприз" Путина же, подготовленный в самый "неподходящий момент", может укрепить позиции России.

На это, в частности, указала эксперт по России Анджела Стент. По её словам, Москва может стать "ещё более влиятельным игроком на международной арене". Укреплению её влияния способствует то, что многие союзники США начинают сомневаться в надёжности Вашингтона.

Пока американские чиновники называют Путина "жёстким диктатором", многие партнёры России, включая страны Ближнего Востока, видят в нём надёжного и прагматичного лидера, с которым легко найти общий язык. Стент указывает на то, что даже власти Сирии сегодня предпочитают иметь дело с Россией, а не с Ираном.