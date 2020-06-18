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Путин готовит обращение к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию

18 июня 2020, 11:00  •  86 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Речь президент произнесет в конце июня
Стало известно, что президент России Владимир Путин скоро снова выступит с обращением к народу. Речь будет произнесена перед голосованием по поправкам в Конституцию. Несколько источников также назвали возможные даты обращения и то, что глава государства скажет гражданам.
Напомним, голосовать "за" поправки в Конституцию или "против" них россияне будут 1 июля. Сразу два информатора сообщили "Интерфаксу", что перед этим событием – 29 или 30 июня – Владимир Путин вновь обратится к народу. Президент снова объяснит смысл поправок в Конституцию РФ.
Заметим, что изменения будут реализованы, только если за них проголосуют большинство россиян. Жителям страны предстоит ответить лишь на один вопрос – одобряют они изменения в Конституции России или же нет, напоминает "Царьград".
О необходимости внесения поправок в Конституцию и их сути президент страны также расскажет в интервью для документального фильма о новой России. Он выйдет 22 июня, сообщает URA.RU.

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