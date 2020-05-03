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Путин готовит новое обращение к нации, заявил политолог
03 мая 2020, 18:10 • 17 • Политика
Как предполагают многие эксперты, в ближайшее время надо ждать ещё одного обращения главы государства к нации. Скорее всего, речь пойдёт о том, как страна будет выходить из самоизоляции, учитывая, что Владимир Путин ранее дал поручение подготовить соответствующий план, касающийся экономики, к 5 мая.
О том, что президент России обязательно выступит с новым обращением, отметил в своём Telegram-канале и политолог Марат Баширов.
Глава государства в ходе видеосовещания по экономическим вопросам, проходившего 30 апреля, напомнил правительству и губернаторам, что меры по реабилитации экономики нужно не просто принять, а реализовать. Президент предупредил их, что всё проверит, попросил подготовить отчёты о проделанной работе, а также сказал о необходимости учитывать "новую реальность".
В связи с этим он поручил правительству и губернаторам подготовить отчёты по поводу хода реализации всех экстраординарных мер, принятых в связи с ситуацией с коронавирусом в марте и апреле.
Кроме того, Путин сказал о необходимости учитывать "новую реальность" при выстраивании долгосрочной стратегии действий. Он подчеркнул, что пандемия ключевым образом повлияла на главные мировые рынки и систему взаимодействия между их участниками.
По следам этого совещания Марат Баширов прокомментировал "сегодняшние реалии". По его мнению, чтобы показать свою эффективность, губернаторы начнут борьбу, в том числе со своими санитарными врачами на местах. "Пошла жара", - говорит политолог.
Эксперт заявил, что местная власть оказалась в самой сложной ситуации. Именно губернаторы будут отвечать перед федеральной властью за эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Политолог считает, что впервые с них будут спрашивать не за текущее исполнение задач или реализацию нацпроектов, а за управление регионами в сложной экстренной ситуации, "приближенной к гуманитарной катастрофе, да ещё и с элементами биологической атаки".
В результате перед губернаторами встали различные задачи: и уберечь население, максимально снизив количество смертельных исходов от коронавируса, и попытаться поддержать экономику, не допустить роста протестных настроений.
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