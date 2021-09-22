Путин готов встретиться с главами думских фракций: В Кремле назвали дату

Песков подтвердил, что встреча Путина с руководителями думских фракций планируется на 25 сентября.

В Кремле объявили, когда президент России Владимир Путин проведёт встречу с руководителями думских фракций. Дату назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин встретится с главами фракций парламента в субботу, 25 сентября. Ранее ту же дату назвал источник во фракции "Единой России" сообщило РИА Новости.

Напомним, что в настоящее время глава государства работает в режиме самоизоляции. Это связано с тем, что человек из его окружения заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.