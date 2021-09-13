Путин готов уйти на карантин из-за коронавируса

Путин рассказал, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью коронавирусом, не исключил, что ему самому скоро придётся уйти на карантин.

В ходе встречи со спортсменами президент России Владимир Путин отметил, что понимает риски, связанные с заболеваемостью коронавирусом. Более того, отметил, что даже в его окружении отмечен рост числа заболеваших:

"Мне самому скоро на карантин придётся уйти", - сказал Путин.

Слова президента пока разъяснены не были.

Обновлено: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил сказанное первым лицом о собственном карантине.