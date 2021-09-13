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Путин готов уйти на карантин из-за коронавируса

13 сентября 2021, 15:40  •  101 • Политика
Путин рассказал, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью коронавирусом, не исключил, что ему самому скоро придётся уйти на карантин.
В ходе встречи со спортсменами президент России Владимир Путин отметил, что понимает риски, связанные с заболеваемостью коронавирусом. Более того, отметил, что даже в его окружении отмечен рост числа заболеваших:
"Мне самому скоро на карантин придётся уйти", - сказал Путин.
Слова президента пока разъяснены не были.
Обновлено: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил сказанное первым лицом о собственном карантине.

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