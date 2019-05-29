Путин готов уравнять пенсии для всех граждан ЕАЭС

Во время короткого перерыва между заседаниями Высшего совета Евразийского экономического союза в Нур-Султане перед Нурсултаном Назарбаевым успели поменять табличку. Сначала во время заседания в узком составе перед первым президентом Казахстана значилось скромное «Н.А.Назарбаев», но после небольшого перерыва на заседании в составе расширенном появилось уже «Почетный председатель ВЕЭС». То, о чем накануне лидеры говорили на личных встречах, стало официальным.

- Учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент России предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, - сообщил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. - Хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту России за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку.

- Благодарен за инициативу присвоения мне звания почетного председателя, с которой выступил Владимир Путин, - ответил Назарбаев. - По мере сил моих и возможностей, с учетом того опыта, который мы копили и в СНГ, и в ЕАЭС, я постараюсь быть полезным для всех для вас, особенно для нашего экономического Союза.

Нурсултан Назарбаев - об отношениях России и Казахстана.

Тут же разгорелась дискуссия — чем вообще должен заниматься почетный председатель? Это просто красивая должность или у него будут реальные полномочия?

- Необходимо создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику, - вспомнил вечную претензию Александр Лукашенко. - Пока же предпочтения отдаются интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны. Каждый из нас - от глав государств до экспертов - должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок. Думаю, что значительную помощь нам может здесь оказать новый почетный председатель нашего Союза. Это личность, дай Бог каждому, у него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов, и нам нельзя это потерять.

Нурсултан Назарбаев официально стал самым главным на евразийском пространствеФото: REUTERS

Президент Белоруссии по отношению к Назарбаеву был настроен по-боевому.

- Я уже предложил, чтобы он занялся в том числе и ревизией того, что мы сделали или не сделали в нашем Союзе, начиная от кадрового состава Евразийской комиссии и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности, - заявил Лукашенко. - Здесь он может оказать нам неоценимую помощь. Поэтому не нужно думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего Союза.

У почетного председателя уже были заготовлены вполне конкретные идеи.

- Расширение стратегических контуров ЕАЭС и усиление идеи интеграции, - начал перечислять Назарбаев. - Нам нужно наладить полноценное экономическое сотрудничество между ЕАЭС, ЕС, ШОС, а, возможно, и АСЕАН. В целом назрела необходимость выработки нового видения развития. Нам нужна новая стратегия по завоеванию рынков в условиях торговых войн. Например, из-за временных санкций сегодня получается разрыв в товарах, поставляемых из США в Китай и из Китая в США.

Владимир Путин согласился с начинаниями Елбасы, но и сам не уступил ему в создании горячих новостей. Самым резонансным в выступлении президента России была поддержка предложения фактически уровнять пенсии на территории всего ЕАЭС.

- Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза, - сказал Путин. - Для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, и для этого человека будет не важно, где конкретно он работал. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж.