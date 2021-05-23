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Путин готов обсудить Крым с Зеленским - Песков
23 мая 2021, 14:55 • 176 • Политика
Но только в случае, если вопрос будет касаться сотрудничества между странами, отметил он
Киев настаивает, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским должна быть на их условиях – во время общения между главами необходимо поднять вопросы Крыма и Донбасса. В Кремле прокомментировали выставленные ультиматумы, отметив, что поговорить про Крым готовы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В эфире передачи "Москва.Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" он отметил, что стороны при обсуждении возможной встречи столкнулись с тупиковой ситуацией. Украина настаивает на обсуждении крымского вопроса. Отрывок интервью Пескова для передачи публикует "Вести".
"Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества, – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, – если в этом плане, я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто это не будет ни с кем никогда обсуждать", – заявил он.
Пресс-секретарь президента отметил, что, согласно Конституции РФ, вести разговоры об отчуждении территорий страны является уголовным преступлением. Он сообщил, что переговоры по поводу вероятных тем встречи лидеров еще ведутся, но к чему они приведут не знает.
Украинская сторона, комментируя обсуждение проведения саммита, отмечала, что диалог между странами идет очень тяжело.
Журналисты полагают, что встреча между Путиным и Зеленским и вовсе сорвется из-за множества противоречий между Москвой и Киевом.
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