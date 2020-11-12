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Путин готов к разговору с Россией в "необычном формате"

12 ноября 2020, 15:45  •  141 • Политика
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в "необычном формате".
В этом году большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт в необычном формате, о чём в четверг, 12 ноября, сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков. Он объяснил, что принято решение о добавлении элементов прямой линии.
Такой необычный формат выбрали в связи с известными коронавирусными ограничениями.
Судя по тому, как журналисты сформулировали свой вопрос, вероятность проведения пресс-конференции с элементами прямой линии обсуждалась в кулуарах и ранее.

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