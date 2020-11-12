Путин готов к разговору с Россией в "необычном формате"

В этом году большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт в необычном формате, о чём в четверг, 12 ноября, сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков. Он объяснил, что принято решение о добавлении элементов прямой линии.

Такой необычный формат выбрали в связи с известными коронавирусными ограничениями.

Судя по тому, как журналисты сформулировали свой вопрос, вероятность проведения пресс-конференции с элементами прямой линии обсуждалась в кулуарах и ранее.