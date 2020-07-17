|
Путин готов к диалогу с США. "Но при одном условии" - Песков
17 июля 2020, 16:00 • 199 • Политика
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к конструктивному диалогу со всеми странами, в том числе с США. "Но при одном условии", - уточнил он. В отношениях с Вашингтоном и всеми остальными государствами не должно быть менторства и навязывания точек зрения, подчеркнул представитель Кремля.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для "Авторадио" ответил на вопрос по поводу взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов выстраивать адекватный диалог с любыми государствами, в том числе с Соединёнными Штатами, если он будет основан на взаимном уважении.
В отношениях с США и всеми остальными государствами не должно быть менторства и навязывания точек зрения. Диалог необходимо выстраивать с учётом позиций друг друга, пояснил пресс-секретарь.
Он добавил, что у российских властей в конце прошлого столетия существовало мнение, будто бы противостояние с Вашингтоном окончено и якобы скоро установится полная гармония во взаимоотношениях между державами. Тем не менее, как показали дальнейшие действия США, эти представления оказались лишь иллюзией.
199
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июля 2020, 02:00
|
14 июля 2020, 19:00
|
11 июля 2020, 00:00
|
16 июля 2020, 03:00
|
17 июля 2020, 00:00
|
13 июля 2020, 01:00
|
16 июля 2020, 15:00