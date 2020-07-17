Путин готов к диалогу с США. "Но при одном условии" - Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для "Авторадио" ответил на вопрос по поводу взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов выстраивать адекватный диалог с любыми государствами, в том числе с Соединёнными Штатами, если он будет основан на взаимном уважении.

"Путин ищет добрых отношений со всеми странами, он готов к взаимовыгодному диалогу, но при одном условии", - отметил Песков.

В отношениях с США и всеми остальными государствами не должно быть менторства и навязывания точек зрения. Диалог необходимо выстраивать с учётом позиций друг друга, пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что у российских властей в конце прошлого столетия существовало мнение, будто бы противостояние с Вашингтоном окончено и якобы скоро установится полная гармония во взаимоотношениях между державами. Тем не менее, как показали дальнейшие действия США, эти представления оказались лишь иллюзией.