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Путин готов к диалогу с США. "Но при одном условии" - Песков

17 июля 2020, 16:00  •  199 • Политика
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к конструктивному диалогу со всеми странами, в том числе с США. "Но при одном условии", - уточнил он. В отношениях с Вашингтоном и всеми остальными государствами не должно быть менторства и навязывания точек зрения, подчеркнул представитель Кремля.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для "Авторадио" ответил на вопрос по поводу взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов выстраивать адекватный диалог с любыми государствами, в том числе с Соединёнными Штатами, если он будет основан на взаимном уважении.
"Путин ищет добрых отношений со всеми странами, он готов к взаимовыгодному диалогу, но при одном условии", - отметил Песков.
В отношениях с США и всеми остальными государствами не должно быть менторства и навязывания точек зрения. Диалог необходимо выстраивать с учётом позиций друг друга, пояснил пресс-секретарь.
Он добавил, что у российских властей в конце прошлого столетия существовало мнение, будто бы противостояние с Вашингтоном окончено и якобы скоро установится полная гармония во взаимоотношениях между державами. Тем не менее, как показали дальнейшие действия США, эти представления оказались лишь иллюзией.

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