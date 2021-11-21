Путин готов испытать на себе новую вакцину от коронавируса

Владимир Путин рассказал о своей ревакцинации и добавил, что готов испытать на себе новую вакцину от коронавируса.

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошёл ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт" против коронавируса. По словам президента, укол он сделал буквально сегодня и чувствует себя хорошо. Заявление Путин сделал в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что готов принять участие в испытаниях новой вакцины от коронавируса - назального препарата, ранее анонсированного микробиологом Александром Гинцбургом, возглавляющим Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.