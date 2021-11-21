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Путин готов испытать на себе новую вакцину от коронавируса
21 ноября 2021, 20:15 • 72 • Политика
Владимир Путин рассказал о своей ревакцинации и добавил, что готов испытать на себе новую вакцину от коронавируса.
Президент России Владимир Путин сообщил, что прошёл ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт" против коронавируса. По словам президента, укол он сделал буквально сегодня и чувствует себя хорошо. Заявление Путин сделал в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Кроме того, Владимир Путин сообщил, что готов принять участие в испытаниях новой вакцины от коронавируса - назального препарата, ранее анонсированного микробиологом Александром Гинцбургом, возглавляющим Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
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