Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличн...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
Главная / Политика

Путин готов испытать на себе новую вакцину от коронавируса

21 ноября 2021, 20:15  •  72 • Политика
Владимир Путин рассказал о своей ревакцинации и добавил, что готов испытать на себе новую вакцину от коронавируса.
Президент России Владимир Путин сообщил, что прошёл ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт" против коронавируса. По словам президента, укол он сделал буквально сегодня и чувствует себя хорошо. Заявление Путин сделал в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Кроме того, Владимир Путин сообщил, что готов принять участие в испытаниях новой вакцины от коронавируса - назального препарата, ранее анонсированного микробиологом Александром Гинцбургом, возглавляющим Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





72
Источник
Похожие новости
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
21 ноября 2021, 13:15
Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России
21 ноября 2021, 03:20
Финны и эстонцы захотели отгородиться от России. Эксперты подняли чиновников на смех
21 ноября 2021, 12:40
Циничный спектакль Ротшильдов: Ручной клоун идёт на выборы, чтобы проиграть кому надо
21 ноября 2021, 14:25
"Они лопнут!" Что так испугало депутата Госдумы?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
21 ноября 2021, 09:10
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского СМИ
16 ноября 2021, 13:00
Кто и зачем убивает детей правящей элиты?
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
15 ноября 2021, 12:30
Запретить русским говорить. Преступления мигрантов надеются скрыть
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.