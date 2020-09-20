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Путин: Гиперзвуковое оружие России - результат просчёта США

20 сентября 2020, 05:05  •  116 • Политика
Как отметил президент России Владимир Путин, решение российской стороны начать разработку гиперзвукового оружия напрямую является результатом просчёта США.
Грубый просчёт США на международной политической арене стал причиной, по которой российская сторона начала разрабатывать гиперзвуковое оружие. Об этом поведал президент России Владимир Путин на церемонии награждения почётного гендиректора "НПО машиностроения" Герберта Ефремова, который является главным идеологом создания боевого блока "Авангард".
Дело в том, что в 2002 году Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне. Развёртывание американцами системы стратегической противоракетной обороны могло обнулить ядерный потенциал Москвы. Однако они просчитались, ибо русские начали реагировать на угрозу.
"В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи, без всякого сомнения, сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королёв", - цитирует обращение Путина к Ефремову РИА Новости.
Президент добавил, что он лично присутствовал на первых испытаниях "Авангарда", которые прошли в начале 2000-х.

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