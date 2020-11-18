Путин ещё весной предотвратил попытку госпереворота в России вместе с Шойгу - Хазин

Тревожные новости о грядущих отставках, а также заявления в британских и американских изданиях касательно болезни президента России Владимира Путина экономист Михаил Хазин в эфире Царьграда связал с большой политической игрой. Причём ведёт эту игру сам Владимир Путин, полагает экономист. Чтобы выявить предателей в своём окружении. Более того, в беседе с Юрием Пронько на "Первом русском" Михаил Хазин выразил уверенность, что весной Путин вместе с Шойгу сумел предотвратить попытку государственного переворота.

"Я считаю, что в апреле и мае была попытка госпереворота. Не буду называть тех, кто принимал участие в антипутинской схеме, но отмечу, что после награду получил Сергей Шойгу - она была связана с днём рождения министра", - сказал Хазин, дав понять, что, по всей видимости, награда стала публичным выражением признательности за помощь в разгоне планировавших переворот.

Михаил Хазин считает, что Путин пытается избавиться от так называемого либерального экономического блока. Туда, как известно, входят и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и министр финансов России Антон Силуанов. Кроме того, к этому же либеральному блоку Хазин вместе с другими экспертами традиционно относит главу Сбера Германа Грефа или, например, главу Роснано Анатолия Чубайса.

По мнению Михаила Хазина, большая политическая игра Путина закончится окончательным сломом матрицы или, если хотите, "чисткой элит". В этом случае либеральный экономический блок потеряет свою силу. Гость Царьграда полагает, что случится это в ближайшие пару лет.