Путин, Эрдоган и Рухани поговорили о Сирии в четвертый раз

Сочинский санаторий «Русь» был тем местом, где прошел первый саммит Россия-Турция-Иран по Сирии. И с тех пор президенты Турции и Ирана ездят сюда как себе домой. Более того они еще и пользуются при этом возможностью пообщаться в Сочи между собой.

Именно из-за двусторонней встречи с Хасаном Рухани Реджеп Эрдоган опоздал на встречу с Владимиром Путиным. Президент России за это время успел о чем-то поговорить с министром иностранных дел Турции, с пресс-секретарем Эрдогана, а Реджеп все не шел. В итоге опоздание заняло пять минут.

Ситуацию в Идлибе Путин и Эрдоган обсуждали в Сочи осенью прошлого года, и тогда военная операция в 3-миллионном районе, последнем оплоте террористов в Сирии, была заменена на целый купирующих комплекс мер. Правда, Турция свою часть обязательств так и не выполнила, и терпение России здесь было поистине ангельским.

- Ещё не все задачи решены, но если мы будем работать так же активно, так же слаженно и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждёт успех, - мягко сформулировал Путин претензии к Эрдогану.

На встрече с президентом Ирана почему-то не заработал синхронный перевод.

- Надо, чтобы переводчики включились, - вновь проявил терпение Путин. - Мы работаем очень напряжённо, очень скоординированно, и только такой стиль работы приносит нам желаемый результат.

Еще более неопределенным, чем Идлиб, фактором в Сирии был уход американских войск. Несмотря на то, что Дональд Трамп объявил о выводе два месяца назад, никто включая трех собравшихся президентов до сих пор не уверен — случится ли это на самом деле или нет. Таким образом в задаче просто прибавилось неизвестных.

- Несколько месяцев назад мы бы могли это сделать, а теперь нужно намного больше усилий, - критиковал президент Ирана проволочку с разгромом террористов в Идлибе. Что он говорил про политику США в целом и в Сирии в частности, можно и не цитировать, одним из самых красноречивых выражений в адрес Вашингтона стало «долгосрочный заговор насилия».

Владимир Путин не был столь категоричен, он предполагал, что военные под звездно-полосатым флагом Сирию возможно все же покинут.

- Что касается вывода американских войск, то мы знаем, что президент Трамп достаточно активно работает над исполнением своих предвыборных обещаний, что весьма редко случается в политической жизни США на практике, - сказал он.- Одно из этих обещаний - вывод войск американских из Сирии. Что будет происходить дальше, мы не знаем, но на сегодняшний день констатируем, что больших изменений на территории нет. Но исходим из того, что это все-таки произойдет. Единственно верным решением в вопросе обеспечения безопасности на Ближнем Востоке будет передача занимаемых ими территорий под контроль сирийских вооруженных сил.

Эрдогана волновала еще и ситуация в оставленном американцами Манбидже, который турки на свой лад называют Мюнбичем.

- Мы хотим, чтобы территориальная целостность Сирии была обеспечена, но прежде всего, необходимо, чтобы Манбидж был освобожден от террористов, - сказал он, имея ввиду, разумеется, курдов. - С другой стороны, мы не должны отдавать какой-либо участок земли в Идлибе для террористов. Народ Сирии должен знать, что является законным хозяином этих территорий.

В общем нельзя сказать, что четвертая встреча тройки по Сирии была легче, чем первая. Клубок противоречий даже после разгрома террористов ИГИЛ никуда не делся, и главной слово, которое каждый из участников должен повторять себе, это «терпение». Тем более, что Эрдоган прямо на пресс-конференции по итогам этой встречи анонсировал уже пятую, которая пройдет в Турции.

Можно было бы сказать, что Сирией Владимир Путин занялся в паузе в переговорах с Александром Лукашенко, но президент Белоруссии не оставил его и в этот день. После окончания сирийской тематики Путин, Рухани и Эрдоган отправились на прием от президентам России, тут к ним и присоединился Александр Григорьевич.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники