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Путин едет на полуостров из-за Крымского моста
17 марта 2020, 16:35 • 159 • Политика
Глава государства отметит наградами строителей
Общественность Республики Крым и Севастополя в ожидании встречи с президентом России Владимиром Путиным. Лидер нации собрался с рабочим визитом на полуостров 18-19 марта. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что во время поездки президент вручит госнаграды строителям Крымского моста, а также проведет встречи с главой Республики Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, пишет ТАСС.
Буквально накануне Путин присвоил звание Героя труда РФ бизнесмену Аркадию Ротенбергу "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста". акой же награды удостоен монтажник одного из филиалов ПАО "Мостотрест" (компания являлась основным субподрядчиком строительства транспортного перехода через Керченский пролив) Николай Зайков.
В списке награжденных свыше ста человек – сотрудников "Мостотреста", "Стройгазмонтажа" и других организаций, которые участвовали в возведении моста. Им будут вручены ордена и медали, некоторым присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".
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