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Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
07 декабря 2021, 18:20 • 395 • Политика
В ходе правительственного совещания Владимир Путин двумя словами оценил переговоры с Джо Байденом, которые состоятся сегодня в 18:00.
Переговоры на высшем уровне начнутся в 18:00. Говорить президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден будут по специальной связи в режиме видеоконференции. Беседа закрытая, однако протокольная съёмка всё же состоится. Царьград будет вести прямую трансляцию этой части события.
До переговоров Путин проводит совещание с членами правительства по экономическим вопросам. Мельком президент дал оценку предстоящей беседе с президентом Джо Байденом, подтвердив, что особых ожиданий от события нет. Владимиру Путину для комментария хватило двух слов: он ждёт "протокольного мероприятия".
"Попросил бы компактно сегодня поработать, потому что у меня ещё протокольное мероприятие через час", - сказал президент.
Добавим, предстоящие переговоры Царьград вместе с экспертами анализирует в течение всех последних дней - детали доступны в специальном разделе.
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