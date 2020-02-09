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Путин доволен, Лукашенко - нет. Фото, в котором "прекрасно всё", собрало сотни лайков
09 февраля 2020, 20:39 • 118 • Политика
В Twitter опубликовали снимок президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Фото набрало сотни лайков, а пользователи отмечают, что в нём "прекрасно всё" - Путин доволен, а Лукашенко нет.
В микроблоге в Twitter "Подруга Штирлица" опубликовано фото российского и белорусского президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко. На кадре лидер России улыбается, а его коллега из Минска хмурится.
Как подписала автор микроблога, на снимке "прекрасно всё". С ней, похоже, согласились многие пользователи - фото собрало почти три сотни лайков.
В комментариях не стали сдерживать эмоций и вовсю принялись строить загадки, что могло так огорчить Лукашенко.
"У Грыгорыча такое лицо, как будто его ща поимели", - написал @sufa19801.
"Пойдём, Сашенька, в угол поставлю", - иронизирует @gralving.
"Сделал усатого", - предположил @Funty191.
Напомним, переговоры Путина и Лукашенко в Сочи выгод Минску с точки зрения цен на нефть не принесли - Россия настаивает на рыночных расценках.
Фото: Скриншот с Twitter "Подруга Штирлица"/@orit2020
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