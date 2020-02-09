Путин доволен, Лукашенко - нет. Фото, в котором "прекрасно всё", собрало сотни лайков

В микроблоге в Twitter "Подруга Штирлица" опубликовано фото российского и белорусского президентов - Владимира Путина и Александра Лукашенко. На кадре лидер России улыбается, а его коллега из Минска хмурится.

Как подписала автор микроблога, на снимке "прекрасно всё". С ней, похоже, согласились многие пользователи - фото собрало почти три сотни лайков.

В комментариях не стали сдерживать эмоций и вовсю принялись строить загадки, что могло так огорчить Лукашенко.

"У Грыгорыча такое лицо, как будто его ща поимели", - написал @sufa19801.

"Пойдём, Сашенька, в угол поставлю", - иронизирует @gralving.

"Сделал усатого", - предположил @Funty191.

Напомним, переговоры Путина и Лукашенко в Сочи выгод Минску с точки зрения цен на нефть не принесли - Россия настаивает на рыночных расценках.

Фото: Скриншот с Twitter "Подруга Штирлица"/@orit2020