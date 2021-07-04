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Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"

04 июля 2021, 00:40  •  171 • Политика
Президент России Владимир Путин достучался до силовиков США после инцидента с британским эсминцем. "Сигнал считан", - заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат заявил, что чиновники в Белом доме и Госдепартаменте внимательно смотрели прямую линию с президентом России и потом делились ссылками на передачу. Особенно их заинтересовал эпизод, в котором Путин комментирует недавний инцидент с попыткой подхода британского эсминца Defender к берегам Крыма. Глава государства заявил, что эта провокация была подготовлена британцами при поддержке США. Силовые ведомства Соединённых Штатов были проинформированы об этом, отметил Антонов.
Я бы сказал так: сигнал считан. Считан он соответствующими ведомствами, он анализируется. Очень рассчитываю, что у меня ещё будет возможность в силовых структурах США встретиться, - отметил посол, выступая на YouTube-шоу Владимира Соловьёва "Соловьёв LIVE".
Антонов добавил, что хочет встретиться с главами ФБР, ЦРУ и с министром обороны США, чтобы обсудить с ними имеющиеся проблемы.
Напомним, что 23 июня британский эсминец Defender попытался подойти к берегам Крыма. Русский самолёт отогнал незваного гостя, осуществив предупредительное бомбометание по курсу следования корабля.

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