Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"

Президент России Владимир Путин достучался до силовиков США после инцидента с британским эсминцем. "Сигнал считан", - заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат заявил, что чиновники в Белом доме и Госдепартаменте внимательно смотрели прямую линию с президентом России и потом делились ссылками на передачу. Особенно их заинтересовал эпизод, в котором Путин комментирует недавний инцидент с попыткой подхода британского эсминца Defender к берегам Крыма. Глава государства заявил, что эта провокация была подготовлена британцами при поддержке США. Силовые ведомства Соединённых Штатов были проинформированы об этом, отметил Антонов.

Я бы сказал так: сигнал считан. Считан он соответствующими ведомствами, он анализируется. Очень рассчитываю, что у меня ещё будет возможность в силовых структурах США встретиться, - отметил посол, выступая на YouTube-шоу Владимира Соловьёва "Соловьёв LIVE".

Антонов добавил, что хочет встретиться с главами ФБР, ЦРУ и с министром обороны США, чтобы обсудить с ними имеющиеся проблемы.

Напомним, что 23 июня британский эсминец Defender попытался подойти к берегам Крыма. Русский самолёт отогнал незваного гостя, осуществив предупредительное бомбометание по курсу следования корабля.