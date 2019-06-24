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Путин допустил транзит украинских товаров через Россию с пломбами ГЛОНАСС

24 июня 2019, 22:24  •  57 • Политика
Президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ от 6 августа 2014 года № 560. Согласно изменениям, транзит украинских товаров в третьи страны через территорию России разрешается при их прослеживаемости с применением пломб технологии ГЛОНАСС.
Речь идет как об автомобильном, так и о железнодорожном транзите, говорится в указе главы государства от 24 июня. Он опубликован в понедельник на официальном сайте нормативно-правовых актов.
Правительству поручено определить перечень пункта пропуска через границу РФ, которые будут использоваться для транзита украинских товаров в третьи страны.
21 июня правительство России временно разрешило ввоз в страну с Украины ряда товаров, запрещенных в рамках контрсанкций. В частности, дается отсрочка на запрет ввоза в РФ ряда трансформаторов с жидким диэлектриком, на некоторые виды трубной продукции, а также на газовые турбины.

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