Путин, Донбасс и членство в НАТО: Главное о переговорах Байдена и Зеленского

Стало известно содержание переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Главными темами стали Владимир Путин, ситуация в Донбассе и членство в НАТО.

Подробности телефонного разговора Байдена с Зеленским раскрыл глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что беседы начались с главного: американский лидер ознакомил своего украинского коллегу с содержанием беседы с Владимиром Путиным.

Президенты США и Украины поговорили о том, каким образом Штаты могут принять участие в урегулировании ситуации в Донбассе. По словам Ермака, не исключается вариант "параллельного нормандскому формату трека".

В эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" глава офиса президента Украины отметил, что США осведомлены о разговорах, которые велись в рамках встреч Контактной группы по Донбассу.

Байден пообещал своему украинскому коллеги обеспечить жёсткие санкции против России, если Россия проявит "агрессию".

"Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины", - произнёс Ермак.

В переговорах была затронута тема членства Украины в НАТО. Джо Байден не стал отрицать, что это возможно, однако многое зависит от действий Незалежной.

В целом беседа двух президентов прошла, по словам Андрея Ермака, содержательно и конструктивно. Финалом стали слова Джо Байдена, которые в Киеве охарактеризовали как "важные".

"Я уверен, что у вас, господин президент, есть возможности, и я верю, что вы сделаете то, что никто до вас не делал в стране. Потому что я имею особое отношение к вашей стране, я её очень люблю, я её очень уважаю, и я очень верю в её успех", - процитировал глава офиса украинского президента главу Белого дома.