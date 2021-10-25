«Путин доиграется»: в Киеве грозят направить украинские ракеты на Москву

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил президенту России Владимиру Путину ракетами.Комментируя опасения Путина по поводу того, что «на Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и направят ракеты на Москву», Арестович заявил, что «Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время».«По одной простой причине: мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены», — заявил Арестович.