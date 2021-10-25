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«Путин доиграется»: в Киеве грозят направить украинские ракеты на Москву
25 октября 2021, 03:40 • 100 • Украина
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил президенту России Владимиру Путину ракетами.
Комментируя опасения Путина по поводу того, что «на Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и направят ракеты на Москву», Арестович заявил, что «Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время».
«По одной простой причине: мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены», — заявил Арестович.
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