Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Блинкен обратился к России после визита в Киев
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из ...
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
Главная / Политика

Путин договорился: Мариуполь отдали России в 2014 году - Гордон

09 мая 2021, 12:40  •  137 • Политика
Фото: pixabay.com
Украинский журналист заявил о сделке между президентами стран
Во время конфликта на Донбассе в 2014 году на тот момент действующий президент Украины Петр Порошенко заключил с российским руководством сделку, "сдав" России Мариуполь. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. В ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" он раскрыл подробности операции.
Гордон утверждает, что в то время ситуация на Донбассе была крайне тяжелой. Украинская армия была небоеспособной, а в руководстве страны многие места были заняты "агентами Кремля". Спасти Украину от развала смогли добровольцы.
Как передает его слова "Диалог.ua", Петр Порошенко пошел на сделку с Владимиром Путиным, договорившись "сдать" Мариуполь России. Высшее руководство отдало приказ украинской армии покинуть регион. Не дали свершить задуманное 156 бойцов полка "Азов" (запрещенная в России организация).
Порошенко пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.
На Украине уверены – Россия собирается нарушить целостность страны. В частности подобное мнение высказывал генерал ВСУ Сергей Кривонос, который полагает, что Москва заинтересована в присвоении Одессы, Николаева, Мариуполя, Мелитополя, Запорожья и Харькова.
В России, в свою очередь, заявляли, что заинтересованы в стабильном и спокойном соседнем государстве и не собираются "отхватывать" украинские территории.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



137
Источник
Похожие новости
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
09 мая 2021, 01:40
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
09 мая 2021, 07:10
Сатановский дал честный прогноз: "От Америки мало что останется"
09 мая 2021, 05:20
Михаил Хазин заявил о крайне опасной ситуации в мире
09 мая 2021, 07:10
Личный пилот Путина рассказал об особой безопасности на борту и поведении президента
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 мая 2021, 13:45
Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"
07 мая 2021, 00:10
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из КНР
08 мая 2021, 17:25
Лидеры G7 угрожали русским и прокололись на единственном фото
04 мая 2021, 20:45
Дипломатическая "бомба" Путина сработала в Париже: Вызван посол
03 мая 2021, 20:00
Кравчук поставил Путину ультиматум по Донбассу
06 мая 2021, 20:30
Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприятно"
05 мая 2021, 06:50
Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.