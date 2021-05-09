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Путин договорился: Мариуполь отдали России в 2014 году - Гордон
09 мая 2021, 12:40 • 137 • Политика
Украинский журналист заявил о сделке между президентами стран
Во время конфликта на Донбассе в 2014 году на тот момент действующий президент Украины Петр Порошенко заключил с российским руководством сделку, "сдав" России Мариуполь. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. В ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" он раскрыл подробности операции.
Гордон утверждает, что в то время ситуация на Донбассе была крайне тяжелой. Украинская армия была небоеспособной, а в руководстве страны многие места были заняты "агентами Кремля". Спасти Украину от развала смогли добровольцы.
Как передает его слова "Диалог.ua", Петр Порошенко пошел на сделку с Владимиром Путиным, договорившись "сдать" Мариуполь России. Высшее руководство отдало приказ украинской армии покинуть регион. Не дали свершить задуманное 156 бойцов полка "Азов" (запрещенная в России организация).
Порошенко пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.
На Украине уверены – Россия собирается нарушить целостность страны. В частности подобное мнение высказывал генерал ВСУ Сергей Кривонос, который полагает, что Москва заинтересована в присвоении Одессы, Николаева, Мариуполя, Мелитополя, Запорожья и Харькова.
В России, в свою очередь, заявляли, что заинтересованы в стабильном и спокойном соседнем государстве и не собираются "отхватывать" украинские территории.
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