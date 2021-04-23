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Путин договорился: Египет сообщил ожидаемую туристами новость
23 апреля 2021, 15:10 • 37 • Политика
Египет сообщил ожидаемую туристами новость. Президент России Владимир Путин договорился с Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси.
Как сообщили в канцелярии президента Египта, главы двух государств договорились о полном возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и Россией.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости эту информацию.
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