Путин договорился: Египет сообщил ожидаемую туристами новость

Египет сообщил ожидаемую туристами новость. Президент России Владимир Путин договорился с Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси.

Как сообщили в канцелярии президента Египта, главы двух государств договорились о полном возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и Россией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости эту информацию.