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Путин: Для меня счастье - это возможность идти к цели
15 марта 2018, 13:54 • 71 • Политика
В фильме Андрея Кондрашова президент России рассказал о том, что приносит ему наибольшее удовлетворение.
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что приносит ему счастье. По его словам, это возможность ставить перед собой большие цели и идти к ним, добиваясь результатов.
Президент отметил, что так же как нет одинаковых отпечатков пальцев, каждый человек отличается от другого и своим восприятием мира. "Каждый человек - это отдельный мир, и поэтому у каждого из нас свое понимание счастья", - подчеркнул президент.
Такие слова произнес Путин в фильме Андрея Кондрашова, опубликованном его коллегой Дмитрием Киселевым в своих соцсетях.
При этом президент добавил, что для него на сегодня счастье - "это, безусловно, возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям". По словам президента, ему приносит удовлетворение, когда ему удается добиваться того, к чему он идет, несмотря ни на какие сложности, добиваясь результата.
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