Путин: действия России и Сирии позволяют уничтожить наиболее опасных главарей террористов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что совместные действия российских и сирийских военных позволяют ликвидировать самых опасных главарей террористов. Такое мнение он высказал во время посещения в Дамаске командного пункта группировки ВС РФ. Видео было опубликовано на канале пресс-службы президента Сирии в мессенджере Telegram.

"Летчики Воздушно-космических сил России ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии, - сказал Путин. - Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей [террористов]".

Путин констатировал, что "за прошедший год сделано немало". "Военнослужащие военной полиции успешно действуют на Голанских высотах, в Пальмире, Алеппо, других регионах Сирии", - отметил он. Президент подчеркнул, что антитеррористические задачи "успешно решаются силами спецопераций".

Путин также обратился к военнослужащим российской группировки в Сирии и поздравил их с наступившим Новым годом и Рождеством. "Вы встречаете эти праздники вдали от близких, от Родины, - отметил он. - И вдали от дома защищаете наш родной дом".

Президент также указал, что российские военнослужащие в Сирии не только оказывают помощь сирийскому народу, но и защищают свою Родину от террористов.

"Здесь, в Сирии, вы решаете задачу не только помощи сирийскому народу в освобождении от террористических формирований и банд. Здесь, в Сирии, вы защищаете свой родной дом, не допуская инфильтрации боевиков в Россию и в соседние с нами государства", - обратился Путин к российским военным.

Путин поблагодарил командование и личный состав российской группировки войск в Сирии за добросовестное исполнение воинского долга. "Россия, ваши близкие, гордятся вами, желают вам всего самого доброго", - сказал глава государства.

"Личный состав ВМФ у берегов Сирии продолжает успешно отстаивать наши национальные интересы на Средиземном море", - сказал президент. Кроме того, особые слова благодарности Верховный главнокомандующий ВС РФ адресовал военным медикам.

Обстановка в регионе

По словам Владимира Путина, ситуация в Сирии улучшилась, но обстановка во всем регионе усложняется.

"Нам есть о чем поговорить, имея в виду и ситуацию, которая развивается в Сирийской Арабской Республике, и вообще в целом в регионе. Мы видим, к сожалению, что она обостряется", - сказал он на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Путин признался: "Но что меня порадовало, когда ехали сейчас по Дамаску: жизнь возрождается. Я посмотрел: много транспорта на улицах, магазины работают, работают кафе, рестораны".

По его мнению, благодаря совместным действиям российских и сирийских военных в Сирии "ситуация, конечно, кардинально поменялась". "Ситуация не просто кардинально поменялась, а мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности, единого целостного государства", - сказал он.

Президент РФ признал: "Но проблем еще очень много и на севере страны, и на востоке, и на северо-западе". Российский лидер считает, что "многое еще предстоит сделать с точки зрения восстановления сирийской экономики".