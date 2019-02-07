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Путин держит под контролем ситуацию со "Свидетелями Иеговы" - Песков

07 февраля 2019, 13:54  •  68 • Политика
Российский лидер Владимир Путин даст поручения по итогам заседания СПЧ относительно "Свидетелей Иеговы" (запрещена в России), об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что "Путин держит под контролем ситуацию со "Свидетелями Иеговы".
О том, что эта тема остается на повестке дня, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Поручение будет по итогам заседания СПЧ относительно "Свидетелей Иеговы" (запрещена в России), вопрос будет прорабатываться", - сказал Песков, добавив, что глава государства держит ситуацию под контролем.

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